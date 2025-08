MS suspende queima controlada no Pantanal até dezembro

A Resolução entra em vigor na data de sua publicação / Governo de MS

A decisão, formalizada por meio da Resolução Conjunta Semadesc/Imasul, é uma resposta ao agravamento das condições climáticas e ao aumento do risco de incêndios florestais. A medida já havia sido anunciada durante reunião do CICOE (Centro Integrado de Controle Estadual), realizada em 22 de julho.

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou, nesta sexta-feira (1º), no Diário Oficial do Estado, uma resolução que suspende temporariamente a realização de queimas controladas e prescritas em todo o território estadual. A proibição vale de 1º de agosto até 30 de novembro de 2025. No bioma Pantanal, a medida foi estendida até 31 de dezembro, devido à maior vulnerabilidade ambiental da região.

Assinada pelo secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e pelo diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, a resolução tem como base um parecer técnico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O relatório aponta avanço da estiagem, especialmente na região norte do Estado, além de alta probabilidade de ocorrência de focos de calor nos próximos meses. A previsão indica temperaturas acima de 30ºC, umidade relativa do ar inferior a 30% e chuvas abaixo da média histórica.

“Estamos vivendo o início do período de seca, com chuvas escassas e temperaturas elevadas previstas. Diante desse cenário, decidimos suspender a queima controlada em todo o Estado”, afirmou Jaime Verruck durante a reunião do CICOE.

Técnica preventiva temporariamente suspensa

A queima controlada é uma prática autorizada e planejada que utiliza o fogo para manejo de áreas rurais, com o objetivo de reduzir material combustível e prevenir incêndios de grandes proporções. A técnica é comum em atividades agropastoris e florestais, sob acompanhamento técnico e dentro de parâmetros específicos.

Durante a suspensão, ficam interrompidas também as análises e concessões de novas autorizações, mesmo para processos já protocolados. A contagem dos prazos de validade das autorizações vigentes será retomada apenas após o término da proibição.

Exceções e penalidades

A resolução prevê duas exceções: queimas realizadas exclusivamente para fins de capacitação por instituições integrantes do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais; e, de forma excepcional, a queima de palhada proveniente da colheita mecanizada de sementes. Ambas dependerão de autorização prévia do Imasul.

Quem descumprir as determinações estará sujeito às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto nº 6.514/2008, além de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis.

A Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

