MS tem 3,9 mil vagas de emprego abertas em diferentes cidades

Divulgação

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) inicia a semana com 3.980 vagas de emprego em diferentes setores, como comércio, serviços, construção civil, área rural e setor industrial.



Na Capital são 1.447 vagas, entre elas aparecem oportunidades de ajudante de carga e descarga (66), assistente de vendas (14), atendente de lanchonete (43), auxiliar de armazenamento (22), auxiliar de cozinha (41), auxiliar de limpeza (77), operador de caixa (58), pedreiro (39), vendedor interno (44), entre outros.



Já em Dourados estão abertas 205 vagas. Na lista tem vagas de ajudante de obras (5), auxiliar de linha de produção (10), retalhador de carne (4) e outras oportunidades para tratorista, vendedor, psicólogo, operador de caixa e cozinheiro.



Os interessados devem ir às unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo RG, CPF e Carteira de Trabalho, seguindo o horário de cada cidade, de segunda a sexta, para concorrer às vagas.



Confira aqui as oportunidades.