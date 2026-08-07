MS tem aposta premiada na quina e 80 ganhadores na quadra da Mega-Sena

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.041 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (06), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com isso, o prêmio principal acumulou mais uma vez. Os números sorteados foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.

Em Mato Grosso do Sul, uma aposta de Bandeirantes acertou cinco dezenas e garantiu R$ 52.843,18. O jogo foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa, na modalidade simples, com seis números.

Além da quina, o Estado somou 80 apostas premiadas na quadra, cada uma rendendo, em sua maioria, R$ 1.110,41, com valores maiores nos casos de apostas com mais dezenas ou bolões.

Campo Grande liderou o número de contemplados, com 37 apostas. Também houve ganhadores em Aparecida do Taboado (01), Bataguassu (01), Bonito (01), Chapadão do Sul (02), Corumbá (02), Coxim (02), Dourados (08), Ivinhema (01), Maracaju (01), Naviraí (03), Nova Andradina (04), Paranaíba (01), Ponta Porã (03), Ribas do Rio Pardo (01), Rio Brilhante (04), São Gabriel do Oeste (01), Sidrolândia (02) e Três Lagoas (05).

Em todo o país, 88 apostas acertaram a quina. Já a quadra teve 6.903 bilhetes premiados. A arrecadação total do concurso foi de R$ 116.695.812,00.

Para o próximo sorteio, marcado para a manhã de domingo (09), a Caixa estima um prêmio de R$ 165 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas no volante — neste caso, o valor da aposta chega a R$ 232.560,00, elevando a probabilidade de acerto para uma em 1.292.

