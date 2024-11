MS tem semana com previsão de chuva e chegada de frente fria

Bruno Rezende

A semana começa em Mato Grosso do Sul, com previsão de condições meteorológicas favoráveis ao aumento de nebulosidade, chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento entre hoje (4) e quarta-feira (6).



“Essa situação metrológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliados à disponibilidade de umidade. Além disso, a formação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades no Estado”, disse a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).



Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 28°C e 31°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudeste, espera-se mínimas entre 23°C a 26°C e máximas entre 32°C a 35°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22°C a 24°C e máximas entre 28°C a 34°C. Em Campo Grande, as mínimas devem ficar entre 21°C e 24°C e máximas entre 28°C e 30°C. Os ventos atuam no quadrante norte com velocidade entre 40 e 60 km/h, pontualmente, podem correr rajadas de vento acima de 60 km/h.



Na quinta-feira (7), a aproximação e o avanço de uma frente fria reforçam a instabilidade no Estado, com previsão de acumulados significativos de chuvas – acima de 40 mm em 24 horas.



Já as temperaturas mínimas previstas ficam entre 21°C a 23°C e máximas entre 27°C a 29°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, esperam-se mínimas entre 24°C e 25°C e máximas entre 30°C e 31°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 30°C. E em Campo Grande, mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 26°C e 28°C. Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul, com valores entre 30 a 50 km/h.