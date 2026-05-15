Acessibilidade

15 de Maio de 2026 • 16:26

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

MS terá inverno com chuvas irregulares e temperaturas acima da média

Relatório do Cemtec aponta tendência de intensificação do fenômeno no segundo semestre, com risco de ondas de calor e impactos na agropecuária, recursos hídricos e energia

Da redação

Publicado em 15/05/2026 às 14:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Agência Brasil

A previsão climática para o trimestre de junho, julho e agosto de 2026 em Mato Grosso do Sul indica um cenário de atenção, com chuvas distribuídas de forma irregular e temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica. O quadro é reforçado pela alta probabilidade (92%) de desenvolvimento do fenômeno El Niño, que deve se intensificar no segundo semestre, elevando o risco de ondas de calor e impactos diretos nos setores agropecuário, hídrico e energético do estado.

Os dados constam do relatório do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), fundamentado em projeções de modelos de longo prazo do modelo Météo-France, disponibilizado pela Copernicus.

A previsão probabilística de precipitação aponta para um padrão de distribuição irregular das chuvas em Mato Grosso do Sul ao longo do trimestre. Historicamente, a média de precipitação para o período varia entre 75 e 200 mm na maior parte do estado, com volumes mais elevados (200 a 300 mm) no extremo sul e menores (25 a 50 mm) nas regiões nordeste, norte e noroeste.

Em relação à temperatura, a normal climatológica indica que, em grande parte do estado, as temperaturas médias variam entre 18°C e 22°C, com extremo sul registrando 16°C a 18°C e noroeste entre 22°C e 24°C. Para 2026, a tendência é de temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, com condições mais quentes que o normal em todo o estado.

Os modelos climáticos mais recentes indicam 92% de probabilidade de desenvolvimento do fenômeno El Niño no trimestre de junho, julho e agosto de 2026. A análise das probabilidades sazonais do NOAA/CPC, emitida em maio de 2026, evidencia uma redução progressiva da condição de neutralidade atmosférico-oceânica e aumento expressivo da probabilidade de estabelecimento e intensificação do El Niño ao longo do ano.

A partir do trimestre de julho, agosto e setembro, a probabilidade combinada de ocorrência de El Niño fraco a moderado torna-se predominante. Já entre os trimestres de setembro, outubro e novembro e de outubro, novembro e dezembro, cresce significativamente a chance de ocorrência de El Niño forte e muito forte, indicando potencial intensificação do fenômeno no segundo semestre de 2026.

Esse cenário pode favorecer a ocorrência de episódios de ondas de calor, com potencial para intensificar períodos de temperaturas acima da média climatológica em Mato Grosso do Sul, especialmente durante a primavera e o início do verão.

O relatório ressalta que o ENOS não atua de forma isolada, constituindo apenas uma das principais forçantes climáticas de grande escala que influenciam a variabilidade do clima. Em Mato Grosso do Sul, seus impactos ocorrem de forma indireta, por meio da modulação dos padrões atmosféricos e oceânicos em escala regional, em interação com outros sistemas meteorológicos.

A recomendação do Cemtec é o acompanhamento contínuo das atualizações dos modelos climáticos e das previsões sazonais, especialmente diante da tendência de fortalecimento do El Niño no segundo semestre, visando subsidiar ações preventivas e estratégias de planejamento nos diferentes setores sensíveis às condições climáticas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

FATALIDADE

Colisão frontal deixa dois mortos na BR-060 em Camapuã

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado

ENERGIA E INVESTIMENTOS

Energisa renova concessão em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos

Empresa prevê R$ 4,4 bilhões em investimentos

Maio Amarelo

Detran-MS e técnicos industriais unem forças pela segurança viária

Publicidade

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 36 milhões nesta quinta-feira

ÚLTIMAS

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece oportunidade para auxiliar financeiro

Para efetivar a candidatura, é necessário ir ao posto presencialmente, portando documentos pessoais

Tecnologia

Aquidauana lança programa para preparar empreendedores rumo ao Pantanal Tech 2026

Capacitação reuniu agentes criativos de Aquidauana, Miranda e Terenos em evento contou com presença de prefeito e superintendente estadual de Economia Criativa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo