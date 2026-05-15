MS terá inverno com chuvas irregulares e temperaturas acima da média

Agência Brasil

A previsão climática para o trimestre de junho, julho e agosto de 2026 em Mato Grosso do Sul indica um cenário de atenção, com chuvas distribuídas de forma irregular e temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica. O quadro é reforçado pela alta probabilidade (92%) de desenvolvimento do fenômeno El Niño, que deve se intensificar no segundo semestre, elevando o risco de ondas de calor e impactos diretos nos setores agropecuário, hídrico e energético do estado.

Os dados constam do relatório do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), fundamentado em projeções de modelos de longo prazo do modelo Météo-France, disponibilizado pela Copernicus.

A previsão probabilística de precipitação aponta para um padrão de distribuição irregular das chuvas em Mato Grosso do Sul ao longo do trimestre. Historicamente, a média de precipitação para o período varia entre 75 e 200 mm na maior parte do estado, com volumes mais elevados (200 a 300 mm) no extremo sul e menores (25 a 50 mm) nas regiões nordeste, norte e noroeste.

Em relação à temperatura, a normal climatológica indica que, em grande parte do estado, as temperaturas médias variam entre 18°C e 22°C, com extremo sul registrando 16°C a 18°C e noroeste entre 22°C e 24°C. Para 2026, a tendência é de temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, com condições mais quentes que o normal em todo o estado.

Os modelos climáticos mais recentes indicam 92% de probabilidade de desenvolvimento do fenômeno El Niño no trimestre de junho, julho e agosto de 2026. A análise das probabilidades sazonais do NOAA/CPC, emitida em maio de 2026, evidencia uma redução progressiva da condição de neutralidade atmosférico-oceânica e aumento expressivo da probabilidade de estabelecimento e intensificação do El Niño ao longo do ano.

A partir do trimestre de julho, agosto e setembro, a probabilidade combinada de ocorrência de El Niño fraco a moderado torna-se predominante. Já entre os trimestres de setembro, outubro e novembro e de outubro, novembro e dezembro, cresce significativamente a chance de ocorrência de El Niño forte e muito forte, indicando potencial intensificação do fenômeno no segundo semestre de 2026.

Esse cenário pode favorecer a ocorrência de episódios de ondas de calor, com potencial para intensificar períodos de temperaturas acima da média climatológica em Mato Grosso do Sul, especialmente durante a primavera e o início do verão.

O relatório ressalta que o ENOS não atua de forma isolada, constituindo apenas uma das principais forçantes climáticas de grande escala que influenciam a variabilidade do clima. Em Mato Grosso do Sul, seus impactos ocorrem de forma indireta, por meio da modulação dos padrões atmosféricos e oceânicos em escala regional, em interação com outros sistemas meteorológicos.

A recomendação do Cemtec é o acompanhamento contínuo das atualizações dos modelos climáticos e das previsões sazonais, especialmente diante da tendência de fortalecimento do El Niño no segundo semestre, visando subsidiar ações preventivas e estratégias de planejamento nos diferentes setores sensíveis às condições climáticas.

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