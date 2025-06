MS terá rede de meteorologia com 70 estações

Bruno Rezende

Mato Grosso do Sul contará em breve com uma rede de 70 estações meteorológicas cobrindo todo o território estadual. A ampliação foi confirmada na terça-feira (17) pelo diretor nacional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Carlos Alberto Jurgilewicz, durante reunião com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.



O objetivo da expansão é fortalecer a captação e transmissão de dados sobre as variáveis do tempo, abastecendo os bancos de dados nacionais e subsidiando ações de monitoramento climático, especialmente voltadas ao setor agropecuário. Com a instalação de mais nove estações na Bacia do Rio Paraná, o número total de unidades do Inmet em operação no Estado chegará a 36.



Atualmente, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), vinculado à Semadesc, já opera 42 estações meteorológicas, sendo que 19 delas estão em processo de instalação neste ano, principalmente na Bacia do Rio Paraguai região anteriormente com baixa cobertura.



Durante a reunião, também participaram o secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette, e a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes. No encontro, foi discutida a possibilidade de realocar algumas das novas estações inicialmente previstas para a Bacia do Rio Paraná para áreas ainda descobertas da Bacia do Rio Paraguai, otimizando a cobertura no Estado.



Segundo Jaime Verruck, a expectativa é que os pontos de instalação das nove novas unidades na Bacia do Paraná sejam definidos até a próxima semana. "Como já há uma cobertura de quase 80% dessa bacia, vamos estudar a realocação de parte das estações adquiridas para atender melhor a Bacia do Paraguai, onde a necessidade é maior", explicou.



O secretário também destacou a sinalização do Inmet quanto à possibilidade de ampliar ainda mais a rede, caso o Governo do Estado identifique novas demandas. "Essas informações são fundamentais para a atividade agropecuária, pois permitem decisões mais eficientes com base em dados climáticos confiáveis", afirmou.



Durante a reunião também foi tratada a renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o Inmet, que viabiliza o compartilhamento dos dados captados pelas estações meteorológicas com o banco de dados do Instituto. As informações, posteriormente sistematizadas, são utilizadas em boletins e análises técnicas divulgadas pelo Cemtec.

