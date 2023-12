'MS Trip' é o nome escolhido para aplicativo de transporte de passageiros criado pela Agems

Divulgação

Com quase 500 participações na votação, 'MS Trip' foi o nome escolhido pela maioria na enquete pública promovida pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul) para o novo aplicativo de informações e serviços de transporte de passageiros. O app será uma das principais ferramentas do Citi (Centro de Integração Técnica e Inteligência).

MS Trip foi o preferido de 28,6% das pessoas que votaram na enquete disponibilizada entre os dias 6 e 11 de dezembro. A disputa foi acirrada entre as diversas opções: Embarque MS teve 26,1%; Viaje MS, 19,5%; CITI Bus, 18,1%; e MS Bus, 7,7%.

Com o novo aplicativo para smartphpone e tablet, as facilidades trazidas pela tecnologia que a agência está implantando na modernização do transporte intermunicipal de passageiros vão estar na palma da mão do usuário.

Os dados oferecidos na ferramenta possibilitarão consultas sobre:

as empresas que oferecem o serviço em cada trajeto.

as linhas, os horários e o deslocamento desejado.

a previsão de chegada dos ônibus em uma determinada parada, considerando que os veículos agora são monitorados.

os canais de contato da Ouvidoria e informações sobre as principais dúvidas com relação as viagens.

Em fase de finalização, o MS Trip será depois disponibilizado para download nas lojas de aplicativo.

Identificação

O ícone do app traz a identidade visual da Agems como referência, usando as três setas em amarelo, azul e branco.

Tem também o símbolo de localização (semelhante a uma gota invertida), em alusão à sua utilidade para pesquisa de linhas, rotas, empresas operadoras e consulta de ônibus em trânsito.

E conta ainda com uma referência à segurança da informação e do serviço consultados, com cores fortes e com a simbologia de duas “caixas” guardando os elementos de localização e da “estrada”, com a exibição do nome 'MS Trip'.