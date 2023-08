MS vai ao pódio com todos os atletas no Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling

Mato Grosso do Sul conquistou quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Sênior de Wrestling (luta olímpica), no último fim de semana, no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE). Para participar da competição na capital sergipana, a delegação teve o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O evento teve disputas nos estilos livre (masculino e feminino) e greco-romano (masculino). Amanda Lima Leal levou o ouro na categoria 57 kg e Paulo André Gonçalves da Silva ficou com a prata no estilo livre 74 kg. Também pelo livre, os atletas Pedro Samuel Gonçalves da Silva (86 kg) e Assíria Daniela Maurício da Silva (53 kg), ficaram com o bronze.

Todos os medalhistas são contemplados pelo Bolsa Atleta, programa de incentivo financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte. Em Aracaju (SE), os atletas foram comandados pelo técnico Agnaldo dos Santos, beneficiário do Bolsa Técnico. Os lutadores treinam na Escola de Lutas da academia RA Fitness & Combat, na Zona Norte de Campo Grande.

“Sou muito grata a Deus, à minha família e meus colegas de treino que me ajudaram a não desistir” diz Assíria, que competiu pela segunda vez após ficar afastada devido a uma grave lesão no joelho, passar por cirurgia e encarar meses de fisioterapia. “Tivemos alguns imprevistos na viagem, mas ainda assim consegui fazer boas lutas. Não estou satisfeita com minha colocação, mas feliz de estar no pódio de novo, com as melhores do país”, completa.

O técnico Agnaldo Santos destaca que este é o melhor resultado de Mato Grosso do Sul em anos na competição adulta da modalidade. “São resultados que não atingimos desde que o wrestling despontou em nosso estado, com um ouro, uma prata e dois bronzes no adulto. Fico feliz por essa conquista e com esse grupo que está comigo desde criança, passaram por toda a adolescência e chegaram ao alto nível”.