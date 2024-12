MS vai selecionar projetos culturais para oficinas de moda

Larissa Marca

Edital lançado pela Fundação de Cultura do Estado (FCMS) vai selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro na categoria: Seleção de instrutores de oficinas de moda, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais em Mato Grosso do Sul.



Serão selecionados até 30 proponentes/ministrantes de oficinas na área de moda ou design para executarem projeto de oficina técnica.



Confira as categorias para inscrição: modelagem, corte e costura; figurinista; indumentárias regionais; roupas inclusivas; estamparia; criação de acessórios; upcycle; bordado; costura criativa; tipologias variadas (curso de moda e/ou design não previsto em uma das categorias anteriores). O candidato que não selecionar sua categoria de inscrição na ficha de inscrição será desclassificado.



Cada proponente convocado poderá receber o valor de R$ 10 mil pela execução presencial da oficina de 40 horas/aula inscrita neste edital. O valor total deste edital é de R$ 300 mil.



As inscrições podem ser feitas a partir de 23 de dezembro até 21 de janeiro de 2025.



Quem pode participar



Pode se inscrever no edital o profissional de moda e/ou design que atue e resida em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, mediante comprovação de endereço com idade igual ou maior a 18 anos. O certame não exige escolaridade mínima, mas é direcionado aos profissionais com comprovada experiência como ministrantes de oficinas de moda e/ou design. É exigida comprovação (experiência mínima) de 20 horas/aula por meio de currículo documentado.



O candidato inscrito pode ser pessoa física ou microempreendedor individual. Cada proponente poderá concorrer neste edital com no máximo um projeto. Cada projeto de oficina selecionado poderá ser contemplado com no máximo R$ 10 mil.



Os candidatos selecionados e habilitados neste edital poderão ser convocados para execução da oficina técnica proposta num prazo de até 1 ano.



As oficinas dos instrutores convocados poderão ser ministradas em qualquer um dos municípios de Mato Grosso do Sul, em zona urbana ou rural, a critério exclusivo da FCMS e no atendimento de demandas agendadas pela administração pública estadual ou municipal.



Cada instrutor convocado será o único responsável por suas despesas de viagem, locomoção no município contemplado pelo projeto, hospedagem e alimentação, entre outras despesas pessoais para execução completa da oficina.



Segundo a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, “as oficinas de moda, além de valorizar os fazedores de Cultura de Moda de MS, abre a possibilidade de uma forma de geração de renda para a população de MS”.