MS vive alta de acidentes por picadas de escorpiões

Ataques de escorpião amarelo podem levar à morte / Ses-MS

Mato Grosso do Sul vive uma alta de acidentes por picadas de escorpiões em 2023. Em setembro, a média de ataques do animal peçonhento em humanos já superou os números de 2022.

O caso mais recente é da bebê de 1 ano de idade internada no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) depois de ser atacada em casa, em Campo Grande, conforme o Midiamax.

Um ecocardiograma indicou que o veneno atingiu o coração da bebê. Nos 12 meses do ano passado houve 267 ataques do aracnídeo no Estado. Uma média de 22 ataques por mês, ou 0,7 por dia. Neste ano os números aumentaram, de janeiro a setembro de 2023 foram 334 ataques, o que representa média mensal de 37 casos, ou seja, 11 acidentes de escorpiões por dia em Mato Grosso do Sul.

Dados do Sinan (Sistema De Informação De Agravos De Notificação), do Ministério da Saúde, mostram aumento de óbitos por picadas de escorpião ano a ano em Mato Grosso do Sul, pelo menos desde 2011, período mais antigo em que os dados são disponibilizados na plataforma.

Enquanto em 2011 e 2013 foram registradas duas mortes em cada ano, no ano passado o número saltou para 10 vítimas fatais de picadas do animal peçonhento, o maior da série histórica. A plataforma não apresenta mortes nos anos de 2012 e 2020.

Assim, no comparativo entre os anos de 2011 e 2022, a quantidade de mortes por picada de escorpião em Mato Grosso do Sul cresceu cinco vezes.