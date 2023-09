MSGÁS instala gerador de energia elétrica a gás natural

Um novo grupo gerador a Gás Natural já está na sede da MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul), ligada à Semadesc, para atender a sede, localizada na Avenida Ministro João Arinos (saída para Três Lagoas) em períodos de blecaute na rede que abastece Campo Grande. “Trata-se da adoção de fontes de energia limpa, como o gás natural, que é fundamental para a redução da emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, para a mitigação das mudanças climáticas”, enfatiza o diretor-presidente, Rui Pires dos Santos.

Diferentemente de outros combustíveis fósseis, como o carvão e o óleo, o gás natural produz menos dióxido de carbono (CO2) por unidade de energia gerada. Além disso, a combustão do gás natural emite quantidades mínimas de dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e partículas, todas as emissões que podem ser específicas para a saúde humana e ao meio ambiente. Portanto, uma mudança no gás natural como fonte primária de geração de energia pode resultar em benefícios significativos para a qualidade do ar local.

Os gases de efeito estufa, como o CO2, têm o potencial de capturar calor na atmosfera, levando ao aquecimento global. Ao reduzir as emissões de CO2 provenientes da geração de energia, a MSGÁS contribui para a desaceleração das mudanças climáticas. Estima-se que os geradores a gás natural emitem até 50% menos CO2 em comparação com os geradores a carvão para a mesma quantidade de energia produzida.

Benefícios Secundários

Além dos benefícios diretos para o meio ambiente, a instalação do gerador de energia a gás natural também traz outros benefícios secundários. O gás natural, em geral, é mais econômico que outros combustíveis fósseis, o que pode resultar em redução de custos a longo prazo.

Segundo Rui Pires dos Santos, a instalação do gerador de energia elétrica a gás natural na MSGÁS é um compromisso da empresa com a sustentabilidade e a proteção ambiental. “A transição para fontes de energia mais limpas, é vital para a preservação do nosso meio ambiente e a promoção de um futuro energético mais seguro e resiliente. A nossa decisão pela substituição do gerador a diesel por um novo a Gás Natural, representa um passo positivo na direção certa, demonstrando que é possível conciliar o desenvolvimento econômico com a responsabilidade ambiental”, conclui.