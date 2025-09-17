MTE alerta sobre golpe envolvendo falsas vagas nos Correios

A população pode tirar dúvidas ou denunciar casos semelhantes pelo telefone 158 / Agência Brasil

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou um alerta à população nesta semana para desmentir mensagens falsas que têm circulado em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre supostos processos seletivos para vagas de emprego nos Correios.

De acordo com o MTE, além de enganosas, essas publicações configuram tentativa de golpe, já que chegam a solicitar pagamento de taxas para participação nas seleções — algo que não existe em processos legítimos.

O Ministério esclareceu que não possui qualquer parceria com os Correios para esse tipo de contratação e reforçou que o uso indevido de seu nome está sendo investigado. Para coibir a prática criminosa, o MTE acionou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e a AGU (Advocacia-Geral da União), que já estão adotando as medidas cabíveis.

A população pode tirar dúvidas ou denunciar casos semelhantes pelo telefone 158 ou pelo canal oficial Fale Conosco, disponível em: https://contatos.trabalho.gov.br.

