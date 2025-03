Tenente Coronel Carlos Magno / O Pantaneiro

O 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Aquidauana passou por uma importante mudança em sua estrutura de comando, com a transferência do Tenente Coronel PM Carlos Magno da Silva para o CPM (Comando de Policiamento Metropolitano) de Campo Grande. A decisão foi oficializada no Diário Oficial da última quarta-feira, 5, e integra uma série de ajustes estratégicos da Polícia Militar, que visa fortalecer o efetivo em diferentes unidades.

Com a saída do Tenente Coronel, o comando do 7º BPM será temporariamente assumido pelo Major PM Valdir Roloff Junior. Além dessa nova responsabilidade, o Major Roloff Junior continuará à frente do Comando do 6º BPM de Corumbá, acumulando funções em duas unidades de grande importância para a segurança da região.



O Major tem se dedicado a manter a continuidade das operações de segurança, reforçando o combate à criminalidade e a manutenção da ordem pública em Aquidauana e nas cidades vizinhas. A troca de comando ocorre em um momento crucial, dado o trabalho de destaque do 7º BPM no combate à criminalidade, garantindo a segurança da comunidade.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul segue firme em seu compromisso de promover a tranquilidade e o bem-estar da população, com o apoio essencial do 7º BPM nas ações de proteção e prevenção de crimes. A gestão do Major Roloff Junior será uma etapa importante para fortalecer ainda mais o trabalho realizado pela corporação na região.