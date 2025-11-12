Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Corumbá

Atendimento do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após um acidente entre uma moto e um carro, na tarde desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Joaquim Venceslau de Barros, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma Honda Biz vermelha quando se envolveu na colisão com um GM Montana branco. Ela teve escoriações no joelho, pé, cotovelo e mão, além de uma pancada na cabeça, e reclamava de dores intensas.

A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi levada consciente para o Pronto-Socorro de Corumbá, onde passou por avaliação médica. O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu.

A Polícia Militar ficou responsável pelos procedimentos após o atendimento.

