Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Corumbá

Atendimento do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Uma mulher de 25 anos ficou ferida após um acidente entre uma moto e um carro, na tarde desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Joaquim Venceslau de Barros, em Corumbá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma Honda Biz vermelha quando se envolveu na colisão com um GM Montana branco. Ela teve escoriações no joelho, pé, cotovelo e mão, além de uma pancada na cabeça, e reclamava de dores intensas.
A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi levada consciente para o Pronto-Socorro de Corumbá, onde passou por avaliação médica. O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu.
A Polícia Militar ficou responsável pelos procedimentos após o atendimento.
