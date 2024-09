Mulher fica ferida em capotamento de veículo em Miranda

Corpo de Bombeiros realizou o atendimento / Ilustrativa

Corpo de Bombeiros de Miranda atendeu no último sábado, 7, uma ocorrência de capotamento de veículo. A vítima, uma mulher de 18 anos identificada pelas iniciais ME, chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros trazida por sua irmã em um veículo particular. A jovem estava consciente, orientada e caminhava, mas apresentava uma fratura exposta no antebraço direito e diversos cortes pequenos.

A equipe de bombeiros realizou os exames primário e secundário, imobilizou o braço ferido, fez a limpeza dos cortes e, em seguida, transportou a vítima para o hospital para cuidados médicos. Durante o atendimento, a jovem informou que havia outras pessoas no veículo no momento do capotamento.

Os bombeiros deslocaram-se até o local do acidente, uma estrada de terra entre a BR-262 e o Clube do Laço, mas não encontraram mais ninguém. O veículo envolvido no acidente era um Renault prata, ano 2012, que estava de rodas para cima. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.