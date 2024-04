Mulher morre ao ser atingida por raio no Pantanal de MS

Uma mulher, de 41 anos, morreu após ser atingida por um raio na tarde de ontem, 31, enquanto pescava às margens do rio Paraguai, na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra, que fica localizada na cidade de Ladário (MS).

As informações são do G1. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava encostada em uma árvore, às margens do rio Paraguai, quando foi atingida pela descarga elétrica. No momento do acidente chovia fraco na região.

Em menos de duas semanas, duas pessoas morreram vítimas de raios em Mato Grosso do Sul.

No dia 21 de março, o peão de rodeio Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, morreu na frente da própria mãe após ser atingido por um raio enquanto mexia no celular durante uma tempestade, em Água Clara.