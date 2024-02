Mulheres ficam presas às ferragens em acidente envolvendo carro e poste

Reprodução

Duas mulheres ficaram presas às ferragens do carro que ocupavam, após colisão com um poste. O acidente aconteceu na Rua Juviano Medeiros, próximo à rede de tratamento de esgoto nos fundos do bairro Vila Fátima, em Rio Brilhante.

As mulheres ocupantes de um Fiat Palio foram gravemente feridas após o veículo colidir violentamente em um poste de iluminação pública, conforme o Campo Grande News.

As vítimas ficaram presas às ferragens até serem socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Ambas foram encaminhadas ao hospital local com múltiplas fraturas pelo corpo, destacando a gravidade do impacto do acidente.

A gravidade dos ferimentos demandou uma atenção especial por parte das equipes médicas.

De acordo com informações da página Rio Brilhante em Tempo Real, uma das vítimas está sendo transferida para um hospital em Dourados.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas, mas relatos preliminares sugerem que a condutora perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão devastadora contra o poste.