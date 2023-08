Mulheres indígenas de Aquidauana recebem ação de enfrentamento à violência

Ação em comunidade / Divulgação

Em alusão ao Agosto Lilás, o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, promoveu uma ações em aldeias, com o objetivo de combater e denunciar a violência contra à mulher.

A ação é para mobilizar a sociedade na sensibilização pelo fim da violência contra à mulher e, também, comemorando os 17 anos da Lei Maria da Penha.

Segundo a prefeitura, dentre as ações que enfatizam que a violência muita das vezes leva ao feminicídio, a equipe do CRAM foi às aldeias, onde realizou palestras, sanou dúvidas e promoveu rodas de conversas. Participaram da ação as lideranças indígenas, alunos, professores e a comunidade em geral.

A campanha acontece ao longo de todo esse mês e o CRAM já realizou ações com os Projetos Sociais, e segue visitando escolas da Rede Pública de Ensino para palestras de conscientização.

*Com assessoria de imprensa.