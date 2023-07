Multiplicadores: Sefaz-MS compartilha expertise com fisco de Alagoas

Servidores do fisco sul-mato-grossense estiveram em Maceió-AL promovendo o intercâmbio de soluções fiscais com servidores da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL). Durante a visita, a equipe responsável pela Unidade de Coordenação do Programa de Modernização Fiscal do MS (UCP-Profisco), apresentou o Sistema de Gestão de Projetos de Modernização (SGPM).

Para o secretário de Fazenda Flávio César, a troca de experiências fortalece a capacidade de gestão de projetos de todos os envolvidos para que os produtos sejam executados com foco em resultados. “Por meio do Profisco teremos uma Secretaria mais dinâmica e moderna, com soluções inteligentes para atender as demandas fiscais por meio do uso de tecnologia da informação. A gestão de projetos tem como objetivo otimizar o trabalho e transformar propostas em realidade, permitindo que os resultados sejam alcançados dentro do prazo e com os recursos previstos, além de melhorar a prestação de serviço e a qualidade de vida da nossa população”, declarou.

Conforme o coordenador do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul (Profisco II – MS), Tadeu de Souza Lourenço Ferreira, o intercâmbio de soluções entre as secretarias é vital para uma gestão fiscal moderna e de qualidade.

“Ao mesmo tempo em que a Sefaz, por meio do PROFISCO II, teve a oportunidade de apresentar o SGPM para o fisco alagoano, também pode entender um pouco das melhores práticas adotadas atualmente naquele Estado. O mérito pela solução (SGPM) é dos nossos servidores, que se dedicam permanentemente para construir um Mato Grosso do Sul cada vez melhor”, afirmou Tadeu.

De acordo com a coordenadora administrativa e financeira do estado de Mato Grosso do Sul (MS), Maryuza Costa, o sistema em funcionamento permite a gestão de projetos, desde o planejamento até a prestação de contas. “O sistema já está funcionando, há multiusuários e todos os envolvidos têm acesso, inclusive a alta gestão. Nosso intuito é trazer essa solução para Alagoas, personalizando-a de acordo com suas necessidades”, destacou a coordenadora.

A secretária executiva de Gestão Interna da Sefaz-AL, Paloma Tojal, expressou sua satisfação em receber a equipe da Sefaz-MS e destacou como o sistema apresentado contribuirá para o avanço dos projetos em Alagoas.

"É um sistema muito completo. A visita nos permitiu entender detalhadamente o funcionamento e quais são as suas funções. Lideramos a Comissão Integrada de Programas que está em busca de um sistema que aprimore o acompanhamento das operações em andamento e também as futuras. Queremos definir um sistema padrão para o estado de Alagoas”, afirmou.

Pioneiro em desenvolvimento de tecnologias e soluções fiscais, o Governo de Mato Grosso do Sul assinou um contrato de empréstimo de US$ 47,7 milhões junto ao BID. Os recursos serão utilizados para financiar os produtos desenvolvidos para modernização da gestão fazendária, da administração tributária e na melhoria da gestão do gasto público.

Para mais informações a respeito do Profisco II – MS acesse o website www.profisco.ms.gov.br