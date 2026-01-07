Mutirão abrange 1,2 mil cirurgias ortopédicas pelo SUS

A iniciativa amplia a capacidade de atendimento da rede pública e contribui diretamente para a redução da demanda reprimida por procedimentos ortopédicos no Estado / Divulgação/Governo de MS

O HAP (Hospital Adventista do Pênfigo), em Campo Grande, iniciou a execução de 1.200 cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade voltadas a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). As cirurgias tiveram início em dezembro de 2025 e devem ser realizadas ao longo dos próximos dois meses, como parte de uma parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A iniciativa amplia a capacidade de atendimento da rede pública e contribui diretamente para a redução da demanda reprimida por procedimentos ortopédicos no Estado. Somente no domingo (4), foram realizadas 28 cirurgias, reforçando o ritmo intensificado de atendimentos previsto no projeto.

A parceria fortalece a rede hospitalar e estabelece um novo fluxo assistencial para os atendimentos em ortopedia e traumatologia, com impacto direto na diminuição do tempo de espera e no aumento da resolutividade dos casos que exigem intervenção cirúrgica. A proposta é garantir que pacientes vítimas de acidentes ou fraturas tenham acesso mais rápido ao tratamento e possam retomar suas atividades com segurança.

No último dia 28, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, realizou uma visita técnica ao hospital para acompanhar o início das cirurgias e verificar as condições das instalações do centro cirúrgico e da assistência prestada aos pacientes. “Estamos estruturando o Hospital Adventista do Pênfigo como um apoio permanente à rede, ampliando a capacidade de atendimento para Campo Grande e também para outros municípios do Estado”, destacou Maymone.

O projeto prevê a reorganização do fluxo de pacientes ortopédicos, mantendo a Santa Casa como referência, mas incorporando o HAP como alternativa para absorver parte da demanda, especialmente nos casos de média e alta complexidade. A medida contribui para desafogar serviços sobrecarregados e garantir mais agilidade na realização dos procedimentos.

Para o coordenador da Ortopedia do HAP, Rodrigo Laraya, a ação representa um avanço importante no cuidado ao paciente. “Estamos criando uma alternativa segura e eficiente para que quem sofre um acidente possa ser operado rapidamente e retomar sua vida com dignidade”, afirmou Laraya.

