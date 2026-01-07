Acessibilidade

07 de Janeiro de 2026 • 21:23

Buscar

Últimas notícias
X
Resolutividade

Mutirão abrange 1,2 mil cirurgias ortopédicas pelo SUS

Procedimentos são realizados em Campo Grande para reduzir a fila de espera de pacientes

Da redação

Publicado em 07/01/2026 às 18:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa amplia a capacidade de atendimento da rede pública e contribui diretamente para a redução da demanda reprimida por procedimentos ortopédicos no Estado / Divulgação/Governo de MS

O HAP (Hospital Adventista do Pênfigo), em Campo Grande, iniciou a execução de 1.200 cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade voltadas a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). As cirurgias tiveram início em dezembro de 2025 e devem ser realizadas ao longo dos próximos dois meses, como parte de uma parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

A iniciativa amplia a capacidade de atendimento da rede pública e contribui diretamente para a redução da demanda reprimida por procedimentos ortopédicos no Estado. Somente no domingo (4), foram realizadas 28 cirurgias, reforçando o ritmo intensificado de atendimentos previsto no projeto.

A parceria fortalece a rede hospitalar e estabelece um novo fluxo assistencial para os atendimentos em ortopedia e traumatologia, com impacto direto na diminuição do tempo de espera e no aumento da resolutividade dos casos que exigem intervenção cirúrgica. A proposta é garantir que pacientes vítimas de acidentes ou fraturas tenham acesso mais rápido ao tratamento e possam retomar suas atividades com segurança.

No último dia 28, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, realizou uma visita técnica ao hospital para acompanhar o início das cirurgias e verificar as condições das instalações do centro cirúrgico e da assistência prestada aos pacientes. “Estamos estruturando o Hospital Adventista do Pênfigo como um apoio permanente à rede, ampliando a capacidade de atendimento para Campo Grande e também para outros municípios do Estado”, destacou Maymone.

O projeto prevê a reorganização do fluxo de pacientes ortopédicos, mantendo a Santa Casa como referência, mas incorporando o HAP como alternativa para absorver parte da demanda, especialmente nos casos de média e alta complexidade. A medida contribui para desafogar serviços sobrecarregados e garantir mais agilidade na realização dos procedimentos.

Para o coordenador da Ortopedia do HAP, Rodrigo Laraya, a ação representa um avanço importante no cuidado ao paciente. “Estamos criando uma alternativa segura e eficiente para que quem sofre um acidente possa ser operado rapidamente e retomar sua vida com dignidade”, afirmou Laraya.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Governo confirma empresa privada que vai administrar Hospital Regional de MS

Atenção

MS prorroga prazo para pagamento à vista do IPVA 2026

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões

Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

Mega da Virada sorteia prêmio inédito de R$ 1 bilhão hoje (31) 

Prejuízo e risco

Acidentes derrubam um poste a cada três dias em Mato Grosso do Sul

Publicidade

Infraestrutura

 Aquidauana intensifica manutenção de ruas sem pavimentação em bairros da cidade

ÚLTIMAS

Acidente de trabalho

Bombeiros atendem homem que caiu de telhado durante trabalho no Arara Azul

Vítima de 49 anos sofreu queda de aproximadamente três metros e foi transportada ao hospital com dores na coluna e cabeça

Lei Maria da Penha

Polícia Civil prende homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Indivíduo de 41 anos foi detido após ameaçar companheira e usar crianças para enviar mensagens; caso foi julgado em plantão judicial

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo