Mutirão de conciliações bancárias alcança R$ 1,2 milhão em negociações

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul finalizou com sucesso a Semana do Mutirão Bradesco, realizada entre 23 e 30 de setembro. Promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), com o apoio da atual administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, a iniciativa teve como objetivo principal a conciliação de conflitos envolvendo o Banco Bradesco, marcando um importante passo na busca por soluções amigáveis no âmbito judicial.

Durante o mutirão foram pautados 520 processos, com a participação de 16 conciliadores judiciais que, ao lado de toda a equipe do Nupemec, não mediram esforços para o alcance de um acordo entre as partes. Assim, ao longo da semana, foram realizadas 486 audiências, das quais 333 resultaram em acordos, atingindo o índice de 68,51% de êxito. O montante total negociado alcançou a expressiva cifra de R$ 1.285.912,99, refletindo o compromisso das partes em encontrar soluções que atendam aos interesses de todos.

O coordenador do Nupemec, Des. Vilson Bertelli, destacou a relevância do evento, que pode servir de modelo para futuras iniciativas em outros Estados. “Esse tipo de atitude por parte dos credores demonstra uma política institucional do banco que é de resgatar o seu próprio cliente”, afirmou Bertelli na abertura do Mutirão, ressaltando a importância da parceria com o Bradesco.

Na mesma oportunidade, o juiz Vinicius Pedrosa, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Saúde, também enfatizou o caráter pioneiro do mutirão. “É uma experiência piloto no Brasil que certamente será replicada noutros Tribunais de Justiça. Já temos outras experiências em mutirões e isso foi fundamental para a logística dos nossos trabalhos”, afirmou.

Paulo Celso Pompeu, superintendente executivo do Bradesco, considerou o mutirão um marco inédito e expressou otimismo para futuras colaborações. “Que seja o início de uma trajetória de união de esforços entre o Tribunal de Justiça e o Bradesco para reduzir a quantidade de demandas”, declarou.

O sucesso das audiências, que ocorreram de forma presencial e on-line, demonstra a eficácia do trabalho conjunto entre o Judiciário e a instituição financeira. O escritório Ernesto Borges, parceiro na realização do mutirão, também foi fundamental para o êxito desta ação.

Com um número expressivo de acordos alcançados, a Semana do Mutirão Bradesco não apenas promoveu a resolução de conflitos, mas também reforçou a importância do diálogo e da conciliação no ambiente judicial, trazendo benefícios diretos para os cidadãos e para o sistema judiciário como um todo. O TJMS se mostra comprometido em continuar implementando iniciativas que busquem soluções consensuais, visando sempre a justiça e a cidadania.

*As informaçõe são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul