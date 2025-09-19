Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:11

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Mutirão leva cidadania e direitos a trabalhadoras rurais em Nioaque

Evento acontece na Câmara Municipal, com emissão de documentos e acesso a créditos

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 18:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Câmara Municipal de Nioaque / Divulgação

Trabalhadoras rurais de Nioaque terão a oportunidade de garantir documentos e acessar serviços essenciais durante o Mutirão Cidadania e Bem Viver, que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro, na Câmara Municipal, localizada na Rua Coronel Camisão, 791. A abertura está marcada para as 9h.

A ação é voltada especialmente às mulheres do campo e visa ampliar o acesso à documentação civil, regularização de dados e inclusão social. Durante o evento, será possível:

  • Emitir o novo RG (Carteira de Identidade Nacional)
  • Regularizar o CPF
  • Solicitar ou retirar o CCU (Cadastro da Trabalhadora Rural)
  • Acessar créditos disponíveis para agricultura familiar e desenvolvimento rural

De acordo com a organização, o objetivo do mutirão é fortalecer a cidadania e reconhecer a importância das mulheres que atuam na zona rural.

"Com esse mutirão, levamos cidadania, direitos e mais oportunidades para quem faz a diferença no campo e na mesa de todos nós", destaca a organização do evento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Sorte

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Inmet

Sextou com máxima prevista de 40ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Previsão indica dia quente, mas com chances de chuvas

Serviços

MS capacita servidores para contratações de TIC com nova Lei de Licitações

Publicidade

Economia

Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 8,9 bilhões no 1º semestre de 2025

ÚLTIMAS

Educação

UEMS abre inscrições para mestrado em Zootecnia em Aquidauana

Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal

Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Cem moradores foram atendidos nesta sexta (19) na ESF Arapongas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo