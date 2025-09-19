Mutirão leva cidadania e direitos a trabalhadoras rurais em Nioaque

Evento acontece na Câmara Municipal, com emissão de documentos e acesso a créditos
Câmara Municipal de Nioaque / Divulgação
Trabalhadoras rurais de Nioaque terão a oportunidade de garantir documentos e acessar serviços essenciais durante o Mutirão Cidadania e Bem Viver, que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro, na Câmara Municipal, localizada na Rua Coronel Camisão, 791. A abertura está marcada para as 9h.
A ação é voltada especialmente às mulheres do campo e visa ampliar o acesso à documentação civil, regularização de dados e inclusão social. Durante o evento, será possível:
De acordo com a organização, o objetivo do mutirão é fortalecer a cidadania e reconhecer a importância das mulheres que atuam na zona rural.
"Com esse mutirão, levamos cidadania, direitos e mais oportunidades para quem faz a diferença no campo e na mesa de todos nós", destaca a organização do evento.
