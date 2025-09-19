Mutirão planta 50 mudas de ipê em praça de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia, na Vila Icaraí, recebeu nesta quinta-feira (19) o plantio de 50 mudas de ipê. A ação foi resultado de um mutirão organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), com doação de árvores feita pela concessionária Sanesul de Aquidauana.



A atividade integra a programação da Semana da Árvore, que celebra o Dia da Árvore em 21 de setembro, e buscou envolver moradores, instituições e representantes do poder público em práticas de preservação e valorização dos espaços urbanos.



Estiveram presentes no mutirão o prefeito Mauro do Atlântico, o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, além de servidores da SEMA, moradores da região e representantes da UEMS, Simasul, Associação Aqui Tem Guia e da Escola Particular Irene Cicalise.



Em sua fala, o prefeito destacou a relevância da participação social em iniciativas ambientais e apontou o plantio como símbolo de compromisso coletivo com o futuro. O secretário Humberto ressaltou o papel do ipê na identidade local e a importância da mobilização para estimular a consciência ambiental.



A agenda da SEMA continua no dia 27 de setembro, no Parque da Lagoa Comprida, com o evento “Conexão Ecológica”. A programação prevê Feira Ecológica das 10h às 20h, visitas ao viveiro das 7h às 13h e passeio guiado pela Trilha Ecológica a partir das 10h.



O evento conta com apoio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Polícia Militar Ambiental, Simasul, 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, Associação Aqui Tem Guia, Instituto Viva Pantanal, IFMS/Projeto Catalogando Aventuras e Barras de Acess.