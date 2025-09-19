Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 15:53

Buscar

Últimas notícias
X
Meio ambiente

Mutirão planta 50 mudas de ipê em praça de Aquidauana

A atividade integra a programação da Semana da Árvore, que celebra o Dia da Árvore em 21 de setembro

Da redação

Publicado em 19/09/2025 às 11:20

Atualizado em 19/09/2025 às 12:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça Enrique Ramon Rivarola Garcia, na Vila Icaraí, recebeu nesta quinta-feira (19) o plantio de 50 mudas de ipê. A ação foi resultado de um mutirão organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), com doação de árvores feita pela concessionária Sanesul de Aquidauana.

A atividade integra a programação da Semana da Árvore, que celebra o Dia da Árvore em 21 de setembro, e buscou envolver moradores, instituições e representantes do poder público em práticas de preservação e valorização dos espaços urbanos.

Estiveram presentes no mutirão o prefeito Mauro do Atlântico, o vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, além de servidores da SEMA, moradores da região e representantes da UEMS, Simasul, Associação Aqui Tem Guia e da Escola Particular Irene Cicalise.

Em sua fala, o prefeito destacou a relevância da participação social em iniciativas ambientais e apontou o plantio como símbolo de compromisso coletivo com o futuro. O secretário Humberto ressaltou o papel do ipê na identidade local e a importância da mobilização para estimular a consciência ambiental.

A agenda da SEMA continua no dia 27 de setembro, no Parque da Lagoa Comprida, com o evento “Conexão Ecológica”. A programação prevê Feira Ecológica das 10h às 20h, visitas ao viveiro das 7h às 13h e passeio guiado pela Trilha Ecológica a partir das 10h.

O evento conta com apoio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Polícia Militar Ambiental, Simasul, 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, Associação Aqui Tem Guia, Instituto Viva Pantanal, IFMS/Projeto Catalogando Aventuras e Barras de Acess.

Leia Também

• Feira da Estação reúne gastronomia, artesanato e música em Aquidauana

• Aquidauana é apontada entre os 15 ecossistemas de inovação mais promissores do país

• Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Inmet

Sextou com máxima prevista de 40ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Serviços

MS capacita servidores para contratações de TIC com nova Lei de Licitações

Curso com 65 participantes foca em planejamento, gestão e inovação nos serviços públicos

Economia

Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 8,9 bilhões no 1º semestre de 2025

Publicidade

Polícia

PRF e PMMS apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Maracaju

ÚLTIMAS

Teodoro Rondon

Fogo destrói carreta carregada com carvão em Miranda

O fato ocorreu em frente ao restaurante Zero Hora

Copa das Libertadores

Flamengo ganha de 2 a 1 contra Estudiantes

Após início arrasador e dois gols em oito minutos, o time brasileiro abusou de desperdiçar chances, acabou vazado no fim

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo