Não se esqueça da hidratação: MS permanece em alerta de umidade do ar crítica

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima/O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (3), a condição varia entre 20 e 30%, com risco de incêndios florestais e à saúde.

Portanto, a recomendação é ingerir bastante água, umidificar o ambiente e evitar exposição ao sol durante os horários mais quentes. O aviso está vigente das 11h às 18h desta quarta-feira.

Além de Aquidauana, 67 municípios enfrentam a condição, com exceção da região sul do Estado.