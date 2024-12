Natal da Esperança reúne famílias na Praça dos Estudantes

Casa do Papai Noel em Aquidauana / Divulgação

A Praça dos Estudantes, conhecida neste mês como a “Praça do Natal”, está se tornando ponto de encontro de famílias e crianças que desejam vivenciar a magia natalina no tradicional Natal da Esperança.

A atração principal é a Casa do Papai Noel, onde o Bom Velhinho recebe os visitantes todas as noites, das 18h às 22h, proporcionando momentos de alegria e encantamento.

Além de visitar a casinha decorada, as crianças podem aproveitar para abraçar o Papai Noel e registrar esse momento especial, enquanto os adultos apreciam o clima festivo e as luzes que iluminam a praça.

Atenção aos horários especiais

A Casa do Papai Noel estará fechada nos dias 24 e 25 de dezembro, mas reabrirá para visitação a partir do dia 26, funcionando até 30 de dezembro, no mesmo horário.

Local: Praça dos Estudantes – Praça do Natal

Horário: 18h às 22h