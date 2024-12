Natal da Esperança traz Papai Noel, shows e cantatas em Aquidauana

Natal da esperança em Aquidauana / O Pantaneiro

A 8ª edição do Natal da Esperança está encantando moradores e visitantes durante o mês de dezembro, com uma programação repleta de luzes, apresentações culturais e a magia do Papai Noel. Realizado na Praça dos Estudantes, o evento promete momentos inesquecíveis para toda a família.

A Casa do Papai Noel está aberta para visitação todas as noites, das 18h30 às 22h, exceto nos dias 24 e 25 de dezembro. Enquanto as crianças se encantam com a decoração e o espírito natalino, os adultos podem curtir apresentações musicais e culturais no mesmo local. Além disso, a Praça de Alimentação oferece diversas opções gastronômicas para o público.

Criado durante a gestão do prefeito Odilon Ribeiro, o Natal da Esperança vai além da celebração natalina: é também uma oportunidade para que feirantes e vendedores ambulantes aumentem sua renda no fim de ano, fomentando o comércio local e promovendo o lazer das famílias.

Programação gratuita

A programação do Natal da Esperança inclui shows, cantatas de Natal e eventos especiais, todos com entrada franca. Confira:

• 12/12 – 19h: Show com Vanildo

• 13/12 – 18h: Entrega de brinquedos

• 14/12 –

• 18h30: Abertura do Natal de Inovação e Solidariedade

• 19h30: Lançamento Nacional do Programa CI&Verde

• 20h: Painel SEM