Nelinha do Babaçu encerra Julho das Pretas em MS

Arquivo/Matheus Carvalho

Promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, em parceria com o Sebrae/MS, a programação celebra o protagonismo de mulheres negras e quilombolas no empreendedorismo.

A maranhense Nelinha do Babaçu, empreendedora de destaque nacional, será a convidada especial do evento de encerramento da campanha Julho das Pretas em Mato Grosso do Sul. A atividade acontece no dia 31 de julho, a partir das 13h30, na sede do Sebrae, em Campo Grande.

Conhecida por sua trajetória de superação e impacto social, Nelinha começou a trabalhar ainda criança como quebradeira de coco no Maranhão e hoje é sócia da Reflyta, empresa milionária que atua com extrativismo sustentável do babaçu. No evento, ela ministra a palestra “Eu, Mulher Preta Empreendedora”, compartilhando sua história de vida e inspirando outras mulheres.

Além da palestra, o evento terá o painel “Karingana ua Karingana: Vivências Sul-mato-grossenses de Mulheres Negras Empreendedoras”, com a participação de lideranças como Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, do Quilombo Furnas do Dionísio, e Ednir de Paulo, do Instituto da Mulher Negra do Pantanal (IMNEGRA), que vão relatar suas experiências na luta contra o racismo e na construção de redes de inclusão produtiva.

A diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, destaca que a parceria com o governo estadual tem fortalecido o empreendedorismo como ferramenta de transformação social. A subsecretária de Igualdade Racial, Vânia Lúcia Baptista Duarte, afirma que a história de Nelinha tem potencial para inspirar muitas mulheres sul-mato-grossenses.

A campanha Julho das Pretas integra a agenda nacional do 25 de Julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela. Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa promoveu ao longo do mês oficinas, rodas de conversa e palestras, com o objetivo de valorizar a mulher negra como agente de mudança.

O evento de encerramento é gratuito e acontece no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, 1661, no Centro de Campo Grande.

