Nelson Scaff, Presidente da Pestalozzi de Aquidauana, comemora 91 anos

Festa aconteceu na Pestalozzi de Aquidauana / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

O presidente da Pestalozzi de Aquidauana, Nelson Scaff, foi homenageado nesta quinta-feira, 14, com uma festa simples, mas cheia de carinho, em celebração aos seus 91 anos de vida. O evento, realizado nas instalações da instituição, contou com a presença de alunos, colaboradores, familiares e amigos, que se reuniram para prestar reconhecimento ao trabalho incansável de Scaff à frente da Pestalozzi.

Fátima Midoguti, coordenadora geral da entidade, destacou a importância de Nelson para a instituição e para a comunidade de Aquidauana. “Ele é uma pessoa muito importante, que dedica seu tempo à instituição. O tempo dele é totalmente doado, pois ele não recebe nada por ser presidente. Todo ano comemoramos o aniversário dele, e não poderíamos deixar passar em branco os 91 anos, que vêm com muito mais por vir. Esta festa, simples, é de coração, feita com alegria e carinho por todos os alunos, professores e funcionários”, afirmou Fátima.

Ela também destacou a seriedade com que a família Scaff conduz o trabalho na Pestalozzi, sempre prezando pela boa aplicação dos recursos e pelo bem-estar dos atendidos. “A família Scaff é muito respeitada em nossa cidade, e o trabalho deles aqui é feito com muito empenho. A Pestalozzi está sempre bem organizada, com os projetos bem executados, graças ao compromisso e à dedicação deles”, completou a coordenadora.

O secretário municipal de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, também fez questão de destacar a relevância do trabalho de Nelson Scaff para a comunidade de Aquidauana.

“Nelson é uma figura de grande valor. Aquidauana tem muita gratidão por ele e por sua esposa, Dona Marisa, que também teve um papel fundamental nesse projeto. Eles fizeram com que a Pestalozzi se tornasse uma referência no atendimento à nossa população, especialmente aos mais necessitados. A Prefeitura é parceira da escola porque sabemos da importância desse trabalho. A Pestalozzi oferece um atendimento de qualidade, com profissionais capacitados nas áreas de saúde, psicologia, educação e assistência, que fazem toda a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou Ernandes.

Nelson Scaff, ao lado de sua equipe, segue sendo um pilar importante da Pestalozzi, uma instituição respeitada não só em Aquidauana, mas em todo o Estado. Sua liderança e dedicação têm sido fundamentais para o sucesso e o crescimento da instituição, que continua a prestar serviços essenciais à comunidade, atendendo pessoas com deficiência e oferecendo suporte a suas famílias.