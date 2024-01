Netos de presidente da Câmara ficam encantados em visita no O Pantaneiro

O Pantaneiro

Na tarde de ontem, 12, a equipe do site O Pantaneiro teve o privilégio de mostrar a redação e explicar como funciona o andamento do trabalho aos netos do presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Nilson Pontim.

Com brilho nos olhos, Antônio Neto, que mora em Cáceres e é filho do Nelsinho e Jéssica e também Marco Antônio e Maria Teresa, que moram em Cuiabá, e são filhos da Lamara e Alison, pediram a avô para conhecer o local.

Além deles, o pequeno Luiz Mário, que reside na Capital, e é filho da Samara e Vinícius, também conheceu o espaço.

Eles foram acompanhados pelo dono e diretor do jornal Rhobson Tavares Lima. A diversão para os pequenos ficou ainda maior na sala onde acontece nosso podcast.



