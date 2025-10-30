Nioaque lança Programa "Patas que Acolhem" para apoiar crianças

O Programa "Patas que Acolhem" evidencia a importância de ações que unem empatia / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (30), o Fórum de Nioaque sediou o lançamento do Programa “Patas que Acolhem”, projeto voltado ao acolhimento emocional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência.

A proposta busca tornar o ambiente judicial mais humano e acolhedor, utilizando o contato com cães como apoio terapêutico. A presença dos animais contribui para reduzir ansiedade e medo durante os atendimentos, proporcionando que as crianças vivenciem o momento de forma mais tranquila e segura.

O juiz Dr. Luciano Beladelli destacou a relevância do projeto. “O ‘Patas que Acolhem’ representa um avanço no cuidado com quem mais precisa de acolhimento. A presença dos cães ajuda a criar um ambiente mais leve e seguro, fazendo com que as crianças se sintam protegidas e confiantes em um momento tão delicado”, afirmou.

O prefeito André Guimarães reforçou o impacto positivo da iniciativa. “Projetos como este mostram que justiça e acolhimento podem caminhar juntos. É uma ação que reflete cuidado, humanidade e compromisso com nossas crianças. Nioaque se orgulha de apoiar iniciativas que fazem diferença na vida das pessoas”, declarou.

