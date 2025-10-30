Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 20:26

Nioaque lança Programa "Patas que Acolhem" para apoiar crianças

Iniciativa usa cães como ferramenta terapêutica para reduzir medo e ansiedade

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 18:56

Atualizado em 30/10/2025 às 19:01

O Programa "Patas que Acolhem" evidencia a importância de ações que unem empatia / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (30), o Fórum de Nioaque sediou o lançamento do Programa “Patas que Acolhem”, projeto voltado ao acolhimento emocional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência.

A proposta busca tornar o ambiente judicial mais humano e acolhedor, utilizando o contato com cães como apoio terapêutico. A presença dos animais contribui para reduzir ansiedade e medo durante os atendimentos, proporcionando que as crianças vivenciem o momento de forma mais tranquila e segura.

WhatsApp Image 2025 10 30 at 18.27.11

O juiz Dr. Luciano Beladelli destacou a relevância do projeto. “O ‘Patas que Acolhem’ representa um avanço no cuidado com quem mais precisa de acolhimento. A presença dos cães ajuda a criar um ambiente mais leve e seguro, fazendo com que as crianças se sintam protegidas e confiantes em um momento tão delicado”, afirmou.

WhatsApp Image 2025 10 30 at 18.20.27

O prefeito André Guimarães reforçou o impacto positivo da iniciativa. “Projetos como este mostram que justiça e acolhimento podem caminhar juntos. É uma ação que reflete cuidado, humanidade e compromisso com nossas crianças. Nioaque se orgulha de apoiar iniciativas que fazem diferença na vida das pessoas”, declarou.

WhatsApp Image 2025 10 30 at 18.27.12

Captura de tela 2025 10 30 185437

