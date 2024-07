Nível da Bacia do Rio Paraguai segue em declínio

Previsão indicam acumulados de chuva praticamente nulos / Divulgação

A seca que atinge a Bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, é uma ameaça real à segurança hídrica de municípios dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O novo boletim de monitoramento , divulgado pelo SGB (Serviço Geológico do Brasil) nesta quarta-feira, 10, indica que os níveis dos rios devem alcançar os menores valores já registrados para o período.

De acordo com o boletim, a situação é crítica desde o município de Cáceres, que fica localizado próximo às nascentes do rio, até a região de Porto Murtinho, na saída do curso de água do território brasileiro. No município mato-grossense, a cota verificada na foi de 70 cm. Essa quarta-feira marca está 1,3 m abaixo do esperado para a época do ano, que seria de 2,00 m. Em Porto Murtinho, por sua vez, a diferença é ainda maior. Na mesma data, a estação marcou a cota de 1,73 m, sendo que a média histórica é de 5,28 m. Esse valor está 3,55 m abaixo da referência para o período.

“Temos níveis próximos ou abaixo das mínimas históricas para o período em praticamente todas as estações monitoradas na bacia”, alerta o pesquisador em geociências do SGB, Mauro Campos Trindade.

Na última semana, o acumulado de chuva na Bacia do Rio Paraguai foi insignificante (2 mm). O boletim ainda aponta que os trechos de Barra do Bugres e Cáceres, no Mato Grosso, e Miranda, em Mato Grosso do Sul já apresentam os níveis mais baixos registrados no histórico de monitoramento para o mês.

Sem previsão de chuva

Para as próximas duas semanas, os modelos de previsão indicam acumulados de chuva praticamente nulos. Caso o prognóstico se concretize e, considerando a cota observada recentemente, haverá continuidade da vazante em Cáceres, Forte Coimbra, Ladário e Porto Murtinho, além de redução dos níveis a valores mínimos em toda a bacia.

*Com informações do Serviço Geológico do Brasil