Nível do Rio Aquidauana chega a 5,74 metros após chuvas

Rio Aquidauana com alto volume após chuvas / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Após dias de intensas chuvas na região, o nível do Rio Aquidauana alcançou a marca de 5,74 metros nesta quarta-feira, 17, conforme informado pelo Jornal o Pantaneiro. Esse aumento significativo é observado no contexto do período chuvoso, com a régua de monitoramento registrando 4,3 metros apenas um dia antes.

Desde o último domingo, quando o rio marcava 2,86 metros, o volume de água vem aumentando gradualmente, refletindo a intensidade das precipitações na área.

É importante destacar que, segundo Mario Ravaglia, da Defesa Civil, o nível de alerta é de 7,30 metros, ressaltando a necessidade contínua de monitoramento e preparação para possíveis impactos decorrentes do aumento do rio.