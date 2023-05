Nível do Rio Aquidauana sobe 3,58 após chuvas no fim de semana

Cheia no rio / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

As chuvas do último fim de semana fez subir o nível do Rio Aquidauana. Na manhã desta segunda-feira, 29, a régua próximo à ponte da cidade marcava 3,58 metros de profundidade.

Conforme o Cemtec (centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Aquidauana registrou nas últimas 48h cerca de 43,00 mm.

Alerta

A cidade está em alerta de chuvas intensas até 10h de terça-feira. O aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.