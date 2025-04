Nível do Rio Aquidauana sobe e água invade propriedades na região

Nível alto do rio devido as chuvas intensas / Redes sociais

O nível do Rio Aquidauana voltou a subir na noite de domingo e nesta segunda-feira, 27 e 28. O volume da água já invade residências, fazendas, pousadas e pesqueiros na região.

Em alguns pontos, como no Eco Hotel Itajú, em Aquidauana, as águas do rio já invadiram áreas. Imagens compartilhadas nas redes sociais pelo estabelecimento e a página Corujão da Madrugada indicam o alto volume de água.

Um grupo que chegava de um dia de pescaria na noite de domingo precisou amarrar o barco próximo ao restaurante do local.

A situação também é de alerta no Rio Miranda, que atingiu nível de emergência na estação de medição da Estrada MT-738. De acordo com dados da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), o rio já marca 669 centímetros, ultrapassando o limite de alerta, que é de 649 centímetros.

Segundo o boletim mais recente do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), todos os rios monitorados no estado estão acima do nível de estiagem, com registros nas faixas normais ou de alerta. A tendência é resultado do volume elevado de chuvas registrado nas últimas semanas.

