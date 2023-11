No Paraguai, tornado derrubou casas inteiras, matou criança e deixou 18 feridos

ABC Color

Uma menina de 11 anos morreu e pelo menos 18 pessoas ficaram feridas durante temporal que atingiu a fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, 2. Os maiores estragos ocorreram no município de San Estanislao, a 132 km de Paranhos (MS), no departamento de San Pedro.

Segundo a imprensa paraguaia, casas inteiras foram derrubadas pelo tornado registrado na região. Uma idosa de 85 anos foi transferida para hospital da capital Asunción e 17 feridos foram atendidos na unidade de saúde de San Estanislao.

Pelo menos 25 casas na Comunidade Guaiacá, na zona rural de San Estanislao, foram destruídas pelo temporal. Árvores foram derrubadas e torres de transmissão de energia elétrica estão no chão, prejudicando o abastecimento da região.

A maioria dos socorridos tinha apenas ferimentos leves, mas a menina e a idosa foram atingidas na cabeça por pedaços de concreto e de telhas e tiveram traumatismo craniano. A criança chegou morta ao hospital do povoado e a idosa está internada no Hospital do Trauma na capital.

Os desabrigados passaram a noite em um albergue e hoje cedo voltaram para a comunidade para resgatar pertences que sobraram entre os destroços. “Só pedia a Deus que nos salvasse”, disse ao jornal ABC Color a moradora Brígida Ortiz, que estava com a neta e uma criança vizinha no momento do temporal. “Foi tudo muito feio, a gente ia de cômodo em cômodo enquanto o telhado era arrancado”, disse.

Outro morador, Dom Pablino Salinas, disse ao jornal paraguaio que se agarrou a uma árvore para sobreviver enquanto o tornado devastava tudo pela frente. Depois, conseguiu abrigo na casa de um vizinho e quando o temporal passou, percebeu que havia perdido tudo.

“Guardei o que estou vestindo”, disse Narcisa Recalde, que teve a casa completamente devastada. Móveis e eletrodomésticos foram destruídos. É a segunda vez que ela perde tudo para os temporais. Antes, morava numa casa de madeira, derrubada pelo vento. A família, então, construiu uma casa de alvenaria, que também não resistiu.