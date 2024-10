Novas armadilhas fotográficas serão instaladas no Pantanal

Monitoramento na Serra do Amolar / Divulgação

O monitoramento ambiental e as iniciativas de conservação no Patrimônio Natural da Humanidade, Serra do Amolar, no Pantanal, ganharão um novo impulso com a parceria entre o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e a Log Nature. A colaboração visa a instalação de novas armadilhas fotográficas em locais onde ariranhas têm sido identificadas durante os monitoramentos ambientais.

Esses dispositivos permitirão que a equipe técnica do IHP, em conjunto com o Projeto Ariranhas, observe o comportamento das ariranhas e identifique os indivíduos que habitam a região. A iniciativa busca aprofundar o conhecimento sobre os grupos de ariranhas na Serra do Amolar, contribuindo para um trabalho abrangente sobre a espécie dentro do programa Rede Amolar.

As ariranhas, conhecidas como sentinelas do ambiente, desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio da biodiversidade. A conservação desses animais é fundamental para a saúde dos ecossistemas onde vivem, e a ampliação dos estudos sobre a espécie fortalece as políticas de proteção.

Curiosamente, as ariranhas vivem em grupos familiares que podem contar com mais de 17 indivíduos, organizados em um casal dominante e seus descendentes dos últimos três anos, além de jovens mais velhos. Cada ariranha possui uma "digital" única, formada por marcas no pescoço que permitem a individualização dos animais.

Com essa nova fase de monitoramento, espera-se não apenas proteger a população de ariranhas, mas também promover um entendimento mais profundo sobre sua ecologia e comportamento, essencial para a conservação da rica biodiversidade da Serra do Amolar.