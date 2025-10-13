Novas regras facilitam prática da aquicultura em águas da União

Portaria MPA nº 550 simplifica processos para uso dos espaços para a aquicultura / Divulgação
O MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) publicou a Portaria MPA nº 550/2025, com novos procedimentos para quem deseja atuar na aquicultura nas águas da União. As mudanças atualizam a portaria sobre a pesca, com o objetivo de simplificar o processo de permissão de uso, dar mais transparência aos cessionários e adequar as normas à realidade econômica do setor.
Entre os principais pontos da nova regulamentação, destacam-se:
A Portaria MPA nº 550 está disponível no site oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura e já está em vigor. Produtores interessados devem se atentar às novas exigências para garantir regularidade e segurança jurídica em suas atividades. Clique aqui.
