Nove atletas seguem internadas após acidente fatal na BR-163

Algumas vítimas ficaram presas às ferragens / Redes sociais

Nove atletas continuam hospitalizadas após um grave acidente na BR-163, que resultou na morte de duas jovens. O incidente ocorreu na noite deste domingo, 8, quando uma colisão entre uma carreta e um ônibus que transportava as atletas, aconteceu enquanto elas retornavam de um campeonato.

Quatro das vítimas estão internadas no hospital de Camapuã, enquanto as outras cinco foram transferidas para unidades de saúde em Campo Grande. Uma das sobreviventes recebeu alta nesta segunda-feira, 9. As vítimas fatais foram identificadas como Kamilly Camargo e Marcela Andressa, conforme o Jornal Midiamax.

O acidente aconteceu por volta das 18h30, quando o ônibus, que estava com 16 ocupantes, realizava uma manobra para acessar uma rodovia secundária que liga à cidade de Camapuã. Durante a manobra, o ônibus colidiu com uma carreta. A força do impacto resultou na morte instantânea de uma das atletas, enquanto outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram de resgate, sendo atendidas por equipes da CCR MSVia, Samu e Corpo de Bombeiros.

Prefeitura de Camapuã

A Prefeitura de Camapuã manifestou solidariedade às famílias das vítimas, informando que desde o ocorrido, tem oferecido total apoio às pessoas afetadas. A administração municipal está providenciando os recursos necessários para ajudar as famílias neste momento difícil.

Em sinal de respeito às vítimas, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias no município.