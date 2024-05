Novo delegado-geral assume comando da Polícia Civil de MS

Cerimônia de posse nesta manhã / Bruno Rezende, Governo do Estado

O novo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, tomou posse oficialmente no cargo nesta sexta-feira, 24, em solenidade realizada na sede da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia), no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O evento contou com auditório lotado e a presença de diversas autoridades civis e militares.

Em sua fala, Lupérsio destacou sua trajetória dentro da Polícia Civil, inicialmente como investigador no Paraná e, após aprovação em concurso público em Mato Grosso do Sul, como delegado. Desde então, são praticamente duas décadas em meia em território sul-mato-grossense, chefiando delegacias em Aral Moreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica e Dourados.

Posteriormente, Degerone assumiu o cargo de diretor do DPI (Departamento de Polícia do Interior), ao qual exerceu até recentemente, quando foi convidado para a chefia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Graduado em Direito pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), é especialista em Direito Processual Penal desde 2005.

Como meta de seu trabalho, o novo delegado-geral disse que pretende promover o bem comum, aumentar ainda mais a elucidação de crime e combater o crime, de maneira integrada com os outros poderes, forças de segurança e sociedade, mantendo sempre um diálogo permanente.

"Não medirei esforços para fortalecer a Polícia Civil, a investigação policial e promover as entregas que a sociedade tanto espera, reprimindo fortemente à criminalidade e prestando apoio ao Ministério Público e demais órgãos do Poder Judiciário. Também vamos valorizar e capacitar constantemente os policiais civis", reforçou.

Já o delegado-geral anterior, hoje secretário-adjunto de Administração, Roberto Gurgel de Oliveira, agradeceu pela oportunidade de ter chefiado a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e por ter sido presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, além de desejar sucesso ao novo delegado-geral.

Encerrando a cerimônia, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, cumprimentou a todos os presentes, relembrou da atuação dos delegados-gerais anteriores e falou do compromisso que o novo delegado-geral assumiu com o Mato Grosso do Sul.

"Para fazer a segurança pública que nós precisamos e queremos, exige-se não só união, mas também a integração de todos, respeitando aquilo que temos de mais precioso, que é o nosso povo, a quem prometemos servir e proteger", frisa.

Membros do Conselho Superior da Polícia Civil, representantes das entidades de classe e familiares do novo delegado-geral, incluindo seus pais Luthero e Sofia e sua esposa Eliane, além de integrantes do efetivo da Polícia Civil da Capital e do interior do Estado, estão na lista de pessoas que acompanharam a posse.

*Com informações do Governo do Estado.