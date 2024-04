Novo delegado-geral de MS tem mais de 20 anos de experiência

Novo representante da pasta. Lupérsio Degerone Lucio / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 16, a nomeação do novo delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, que acumula mais de duas décadas de experiência na função de delegado, comandando delegacias de várias cidades. Atualmente, ocupava a direção do DPI (Departamento de Polícia do Interior).

Formado na turma do ano de 2000, Degerone é delegado desde abril daquele ano. Graduado em Direito pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), é especialista em Direito Processual Penal desde 2005, pela Unaes.

Atual vice-presidente do interior da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia), exerceu a função de investigador na polícia paranaense antes de ser aprovado em concurso público para o cargo de delegado de Polícia Civil em Mato Grosso do Sul.

Desde então, já atuou em várias regiões do Estado, como nos municípios de Aral Moreira, Amambai, Ponta Porã, Angélica, Ivinhema e Dourados - neste última também foi delegado regional entre 2015 e 2021, assumindo em seguida a direção do DPI, coordenando a Polícia Civil em 90% das cidades sul-mato-grossenses.

"Um grande desafio. Vamos buscar como metas a continuidade do processo de modernização da instituição, com o uso da tecnologia e da inteligência policial. Vamos robustecer a integração com as demais forças policiais e estreitar mais ainda a relação com o sistema de Justiça. E o mais importante: investir na capacitação e qualificação do nosso maior patrimônio, que é o nosso servidor, com visos a atingirmos a excelência no atendimento aos serviços ofertados pela Instituição, atingido os melhores índices no aspecto dos resultados", declara Degerone.

Com informações da Comunicação Governo de MS