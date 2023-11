Novo leilão online do Detran tem motos de 2022 e 2023 com lances a partir de R$ 3,6 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abre nesta segunda-feira, 20, leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e inservível. O leiloeiro oficial é Igor Alexandre de Souza Silva e para detalhamento dos lotes e lances, os interessados devem acessar o site www.desouzaleiloes.com.br até o dia 5 de dezembro as 10h (horário de Brasília).

A visitação dos lotes acontece nos dias 01 e 4 de dezembro das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30 no pátio da PMAX, que fica localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 no Jardim Felicidade, em Campo Grande – MS.

Os veículos que serão leiloados foram apreendidos em Água Clara, Anastácio, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas.

O destaque dos veículos para circulação são as motos. São 117 lotes disponíveis, sendo 99 motocicletas e 18 automóveis. Com destaque para o lote 80 uma moto Honda/XRE 300 ABS 2023/2023 na cor vermelha que está com lance inicial de R$ 6.543,00. Para quem quer moto de menor cilindrada, o destaque é o lote 60 uma Honda/CG 160 FAN 2022/2022 na cor azul com lance inicial de R$ 3.619,00.

No leilão, ainda tem 49 lotes de veículos de sucatas aproveitáveis sendo 69 motocicletas e 42 automóveis. E em lote único, aproximadamente 17.969 Kg de material ferroso de sucata inservível, sendo 117 motocicletas e 7 automóveis.