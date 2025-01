Novo monumento artístico é escolhido para o Fórum de Campo Grande

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) anunciou, nesta quinta-feira, 16 de janeiro, o resultado do concurso cultural que selecionou o novo monumento artístico a ser instalado na entrada dos plenários do Tribunal do Júri, no Fórum de Campo Grande, localizado na esquina das Ruas 25 de Dezembro e da Paz.

A obra escolhida irá simbolizar a Justiça e o Direito, com elementos que remetem à rica regionalidade sul-mato-grossense.

Ao todo, foram 13 inscritos e, após uma criteriosa avaliação, o projeto vencedor foi o do artista Victor Harabura de Freitas. A proposta destacou-se por sua originalidade e capacidade de traduzir os valores da Justiça em uma linguagem artística única, integrando elementos culturais do Estado.

Para o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, a substituição do monumento atual faz parte de uma iniciativa do Judiciário sul-mato-grossense para valorizar a cultura e a arte local, reforçando a identidade regional em seus espaços institucionais.

Conforme estabelecido no edital, eventuais recursos contra poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@tjms.jus.br, até as 23h59min do dia 21 de janeiro de 2025, de forma impreterível.

Informações sobre o concurso do novo monumento e seu resultado já estão disponíveis no site do TJMS.