Novo portal Meu Detran-MS reúne serviços digitais com acesso simplificado

Login pode ser feito pela conta GOV BR ou CPF e senha / Fotos: Rachid Waqued

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou uma nova versão do portal Meu Detran. A plataforma reúne serviços de habilitação, veículos, infrações e atendimento, com navegação simplificada e acesso unificado para pessoas físicas.

Entre as principais funcionalidades estão a consulta e solicitação de serviços em até três cliques, com destaque para as opções mais utilizadas, conforme o perfil de acesso do usuário. O portal permite, por exemplo, renovar a CNH, alterar endereço do condutor, consultar débitos de veículos e verificar pontuação da carteira de motorista.

O acesso pode ser feito por meio do login GOV.BR ou com CPF e senha cadastrados no sistema anterior. Logo na página inicial, o cidadão visualiza informações como foto da CNH, veículos registrados e vencimento da habilitação. O sistema também adota camadas extras de segurança para proteger os dados dos usuários.

A plataforma conta ainda com uma área chamada “Meu Painel”, onde estão agrupadas as principais categorias de serviços: Habilitação, Veículos, Infrações, Atendimento Presencial e Portal de Serviços (que redireciona para o site anterior). Em cada seção, os serviços mais buscados aparecem listados ao lado das informações principais.

Alguns serviços, como consulta de pontos na CNH e débitos de veículos, podem ser acessados sem login, informando apenas os dados básicos, como CPF, número de registro, placa e Renavam.

O novo Meu Detran foi desenvolvido em parceria com a Setdig (Secretaria Executiva de Transformação Digital) e integra a estratégia de digitalização do Governo de Mato Grosso do Sul. Além do site, os usuários também podem obter informações e atendimento automatizado via WhatsApp com a assistente virtual Glória, pelo número (67) 3368-0500.



