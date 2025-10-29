Novo RG já pode ser emitido em Bonito; saiba como agendar atendimento

Documento usa o CPF como número único e traz QR Code e código antifraude
A atualização do documento garante mais segurança / Divulgação
A nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), conhecida como novo RG, já pode ser emitida pelos moradores de Bonito. O documento substitui gradualmente o modelo antigo e adota o número do CPF como identificador único, além de incluir QR Code e código MRZ, que permitem conferência e leitura automatizada dos dados.
Em Bonito, o agendamento para emissão pode ser feito online, pelo site servicos.sejusp.ms.gov.br
, ou de forma presencial no CRAS da Vila Marambaia e na Sala do Empreendedor, no Centro. Os servidores desses locais auxiliam no agendamento e orientam sobre os documentos necessários.
A primeira via da CIN é gratuita, enquanto a segunda tem custo conforme a tabela estadual. O prazo médio de entrega é de até 30 dias.
Quem preferir pode realizar o agendamento nos seguintes locais:
O antigo RG segue válido até 2032, mas a substituição é recomendada por aumentar a segurança e facilitar o uso do documento em todo o país.
