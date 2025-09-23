Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:22

Novo sistema de emplacamento com IA começa a funcionar em MS

Sistema começou a funcionar no dia 16 de setembro

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 18:12

O Detran ressalta que eventuais instabilidades podem ocorrer no início da operação / Rachid Waqued/Detran-MS

Desde o dia 16 de setembro, Mato Grosso do Sul passou a utilizar um novo sistema de controle e validação da estampagem de placas de veículos. A tecnologia, que incorpora inteligência artificial, reforça a segurança do processo e combate falhas humanas e fraudes históricas no setor.

O sistema segue a Resolução Federal nº 969, que regulamenta a produção e instalação das PIV (Placas de Identificação Veicular) em todo o país. A norma exige uso de QR Code, validação informatizada e critérios rígidos para fabricantes e estampadores. Em MS, cinco empresas já foram credenciadas para atuar dentro das novas regras.

Na prática, a ferramenta exige que todas as informações e documentos sejam inseridos em tempo real, validando os dados antes de liberar a estampagem. O aplicativo também monitora os estoques das empresas credenciadas, garantindo rastreabilidade e dificultando irregularidades. Em apenas três dias de operação, o sistema identificou inconsistências em emplacamentos, inclusive em veículos zero km.

O Detran-MS afirma que a mudança não altera o preço final para o cidadão. O valor do serviço segue definido pela concorrência entre as estampadoras, sem custos extras pela modernização.

Na semana passada, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reuniu-se com despachantes, concessionárias e estampadoras para ajustar pontos do fluxo de emplacamento, como exigência de geolocalização e foto do instalador, que foram suspensas. O órgão também anunciou fiscalização sobre os preços praticados.

Segundo a Corregedoria de Trânsito, o novo sistema proporciona mais transparência, segurança e auditoria em todas as etapas do serviço. O Detran ressalta que eventuais instabilidades podem ocorrer no início da operação, mas reforça que o objetivo é oferecer um processo mais moderno e confiável para o cidadão.

