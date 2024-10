Novo voo da FAB com brasileiros resgatados do conflito no Líbano chega ao Brasil

Em segurança: a operação soma a 885 passageiros e 11 pets resgatados do Líbano em uma semana / Paulo Pinto/ Agência Brasil

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou, às 7h11 (horário de Brasília) deste sábado, 12 de outubro, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com 211 passageiros, incluindo 12 crianças de colo. O voo chegou de Lisboa, Portugal, de onde partiu, após fazer escala para uma parada técnica na capital portuguesa, às 21h05, dessa sexta-feira, dia 11.

A quarta escala da Operação Raízes do Cedro, do Governo Federal, decolou de Beirute, nessa sexta-feira, 11, às 12h25 (horário de Brasília). Com a chegada do quarto voo ao Brasil, a operação soma a 885 passageiros e 11 pets resgatados do Líbano em uma semana. A primeira escala da operação pousou no Brasil no último domingo, 6 de outubro.

O grupo com 229 passageiros e três pets foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva , que reforçou que o país fará todos os esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem. Na terça-feira, uma nova escala da operação trouxe até São Paulo 227 passageiros e mais três animais domésticos. Na quinta, uma terceira escala chegou ao Brasil com 218 passageiros e cinco pets.

O Diário Oficial da União dessa sexta-feira, 11 de outubro, trouxe a Medida Provisória nº 1.264 , que abre crédito de R$ 80 milhões para o comando da Aeronáutica, via Ministério da Defesa, com a função de garantir as funções de logística de transporte dos brasileiros e familiares nos traslados e no apoio humanitário na região de conflito no Oriente Médio.

O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, principalmente com voos da companhia libanesa Middle East Airlines. O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição: +55 (61) 98260-0610 (com WhatsApp).

Além de resgatar os brasileiros e familiares, o deslocamento do KC-30 até o Líbano é usado para o Brasil enviar insumos estratégicos em saúde para o Líbano. As escalas da operação já entregaram mais de 7,5 toneladas de medicamentos, envelopes para reidratação, agulhas e seringas descartáveis.

As ações de repatriação e recepção são similares às realizadas pelo Governo Federal entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, na Operação Voltando em Paz, que repatriou mais de 1.500 brasileiros e mais de 50 pets das zonas de conflito na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Israel.

*Com informações da Agência Gov.