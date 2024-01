Agendamentos para emissão do novo RG serão retomados no dia 29

Reprodução, Globo

Novos agendamentos para emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) estão sendo disponibilizadas para o próximo dia 29 de janeiro, com vagas em fevereiro.

Segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a abertura de datas para agendamento seguirá esse padrão: agendamento aberto no fim do mês para datas de comparecimento aos postos de identificação ao longo do mês seguinte. As datas para os demais meses, portanto, só abrem no mês anterior.

Neste mês, as datas para fevereiro abrem no dia 29 e permanecerão disponíveis até esgotarem, como ocorreu na manhã da segunda-feira.

Não foi detalhado o total de vagas, mas há possibilidade de expansão dessas vagas devido à alta demanda. Serão pelo menos seis postos de identificação em Campo Grande, além das demais cidades de Mato Grosso do Sul.

Os locais são disponibilizados no site, e devem ser escolhidos conforme cidade, havendo possibilidade de optar, ainda, pelo posto que for mais perto de casa.

CIN

O novo documento reúne todos os dados do brasileiro em um só lugar. A emissão em Mato Grosso do Sul começou no último dia 11, seguindo padrões internacionais, tais como o código MRZ – o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade.

Ela seguirá impressa em papel-moeda, mas há expectativa a partir do segundo semestre de 2024 o fornecimento em policarbonato, semelhante a um cartão de crédito.

Conforme a lei federal, o novo prazo de validade será de cinco anos para crianças de 0 a 12 anos; e de 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos. Para os idosos acima de 60 anos a validade é indeterminada.