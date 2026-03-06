Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 20:57

PrevenÃ§Ã£o

Novos recursos e equipamentos reforÃ§am preparaÃ§Ã£o para combate a incÃªndios no Pantanal

A previsÃ£o Ã© de cerca de R$ 24 milhÃµes destinados ao estado, com aplicaÃ§Ã£o prioritÃ¡ria no Pantanal e em outras regiÃµes de Mato Grosso do Sul

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 18:18

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 19:04

A prevenÃ§Ã£o e o combate a incÃªndios em Mato Grosso do Sul, especialmente na regiÃ£o do Pantanal, contarÃ£o com novos recursos e equipamentos. O conjunto de aÃ§Ãµes integra uma estratÃ©gia tripartite entre governos federal, estadual e municipal para a preparaÃ§Ã£o da temporada de seca, que se inicia nos prÃ³ximos meses em grande parte do paÃ­s.

A previsÃ£o Ã© de cerca de R$ 24 milhÃµes destinados ao estado, com aplicaÃ§Ã£o prioritÃ¡ria no Pantanal e em outras regiÃµes de Mato Grosso do Sul. Entre os equipamentos previstos estÃ£o mochilas de combate a incÃªndio, sopradores,Â caminhÃµes ABTF (Auto Bomba Tanque Florestal), alÃ©m de EPI (equipamentos de proteÃ§Ã£o individual) e GPS de mÃ£o, que reforÃ§arÃ£o a atuaÃ§Ã£o das equipes em campo.

Os recursos fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento aos IncÃªndios Florestais para 2026 e serÃ£o destinados ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, fortalecendo a estrutura de resposta e prevenÃ§Ã£o diante do perÃ­odo de estiagem.

Paralelamente, o CBMMS vem se preparando para a OperaÃ§Ã£o Pantanal 2026, com a vistoria e reparos de equipamentos e a incorporaÃ§Ã£o de novos itens que serÃ£o utilizados durante a operaÃ§Ã£o. Entre as tecnologias em teste estÃ£o drones com sensores de calor, que auxiliam na identificaÃ§Ã£o de focos de incÃªndio, alÃ©m da realizaÃ§Ã£o de treinamentos especÃ­ficos para as equipes.

De acordo com o subdiretor da DPA (Diretoria de ProteÃ§Ã£o Ambiental) do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Teixeira, a manutenÃ§Ã£o dos equipamentos Ã© parte fundamental do planejamento da operaÃ§Ã£o.

"Nesse momento de prÃ©-temporada, nÃ³s fazemos a preparaÃ§Ã£o, com foco em treinamento e capacitaÃ§Ã£o dos militares, readequaÃ§Ã£o dos materiais, para mais uma operaÃ§Ã£o. E tudo isso visando sempre estar pronto quando for necessÃ¡rio", afirmou.

