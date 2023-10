Núcleo de Renda abre curso de bordado livre em Aquidauana

Bordado livre / Ilustrativa

O Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana está com inscrições abertas para o curso de artesanato de bordado ponto livre, que acontecerá de 6 a 8 de novembro.

As vagas são limitadas, portanto, os interessados podem fazer a matrícula na sede do Núcleo, na Rua Francisco Pereira Alves s/n, Bairro da Exposição (em frente à escola CAIC), com os documentos pessoais e comprovante de residência, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.

O curso é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato Rural e SENAR-MS.