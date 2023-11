Núcleo Sinfônico da UFMS realiza concertos gratuitos em novembro e dezembro

Núcleo Sinfônico UFMS / Foto: Divulgação

Nos meses de novembro e dezembro, três conjuntos musicais mantidos pelo Núcleo Sinfônico UFMS realizam concertos abertos à comunidade na Cidade Universitária. As apresentações ocorrem a partir das 20h30, no Auditório Professor Luís Felipe de Oliveira, do Curso de Música, localizado no Bloco 23.

“Os conjuntos funcionam coordenadamente com a disciplina Prática de Banda Sinfônica do Curso de Música, com o intuito de contribuir para a formação prática dos estudantes. A ação oportuniza a inserção dos estudantes de forma efetiva em atividades de extensão disponibilizadas por meio de apresentações musicais gratuitas”, explica coordenador do Núcleo Sinfônico e um dos organizadores da ação, Jorge Augusto Mendes Geraldo.

Além do professor Jorge, também participa da realização do projeto o professor Manoel Câmara Rasslan. É uma ação de extensão e pesquisa vinculada aos projetos Movimento Coral da UFMS e Núcleo Sinfônico UFMS. “A Banda e Orquestra Experimental Comunitária são conjuntos pedagógicos que tem como objetivo oferecer atividades de aprendizado musical coletivo para a comunidade por meio da prática de conjunto e preparação de repertório”, diz o professor Jorge.

Para este semestre, a Banda Experimental Comunitária realizará duas apresentações intituladas Cine Concerto, com peças musicais relacionadas a filmes, desenhos e novelas. A primeira foi na segunda-feira, 13, enquanto a segunda está prevista para o dia 20 de novembro. Para a atividade, foi feita uma parceria com o Curso de Audiovisual, por meio dos professores Régis Orlando Rasia e Felipe Corrêa Bomfim, que coordenaram estudantes envolvidos em uma seleção e montagem de imagens para a apresentação.

Sobre a programação, o professor Jorge explica que a Orquestra Experimental Comunitária também fará duas apresentações em conjunto com o Coral da UFMS. O concerto intitulado Destaques de Mozart, Vivaldi e Bach, trará trechos de obras dos compositores que foram escolhidas para as atividades de formação dos participantes do conjunto.

Também haverá a apresentação de Maternitas do Madrigal UFMS com um programa que inclui o Magnificat SWV 468 de Heirich Schutz e trechos das Vespro della Beata Vergine de Cláudio Monteverdi. O Madrigal envolve 18 componentes, entre estudantes, egressos e professores da Universidade.

Entrada é gratuita com distribuição de senhas 30 minutos antes do início das apresentações.